Barleben/MTU. Vor 50 Zuschauern hat sich das Team von Christoph Schindler mit 1:4 (0:3) gegen Haldensleber eine Niederlage eingestehen müssen.

Louis Neumann (Haldensleber SC) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Haldensleber waren aber noch nicht fertig: In Minute 28 wurde ein weiteres Tor durch Lenny Joshua Boege erzielt.

FSV Barleben 1911 sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 28

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Boege konnte in Minute 31 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 57 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Sören Ahlfeld den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (76.). Damit war der Sieg der Haldensleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911: T. T. Meyer – Hoffmann (55. Schröter), J. P. Meyer (77. Hein), Resch, Leon, Teubner, Fromme, J. L. Meyer, Korbginski (55. Wosahlo), Günther, Bertram

Haldensleber SC: Krepp – Hartmann, Thal (52. Schürmann), Boege, Wilken (62. Teuchler), Grmay (52. Madaus), Prokop, Ahlfeld, Sulfrian (62. Fölsch), Klein, Neumann (71. Okubazgi)

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 0:2 Lenny Joshua Boege (28.), 0:3 Lenny Joshua Boege (31.), 1:3 John Poul Meyer (57.), 1:4 Sören Ahlfeld (76.); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Paul van der Velde, Nils Lehmann; Zuschauer: 50