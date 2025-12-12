weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Handball SCM will die Gummersbacher Schwalbe-Arena einnehmen

Saisonübergreifend ist der VfL Gummersbach seit zehn Spielen ungeschlagen. Der SC Magdeburg möchte diese Serie durchbrechen.

Von Lukas Reineke 12.12.2025, 17:45
Gisli Kristjansson (r.) und der SCM gewannen am 15. Mai 2025 als bisher letzte Team beim VfL Gummersbach um Julian Köster (32:31).
Gisli Kristjansson (r.) und der SCM gewannen am 15. Mai 2025 als bisher letzte Team beim VfL Gummersbach um Julian Köster (32:31). Foto: Franziska Gora

Magdeburg - Die Herbstmeisterschaft ist dem SC Magdeburg bereits sicher. Im letzten Auswärtsspiel der Hinrunde steht den Grün-Roten allerdings noch einmal ein echter Härtetest bevor. Am Sonntag (18 Uhr/Dyn) sind die Elbestädter beim VfL Gummersbach zu Gast. Der VfL ist neben dem SCM und dem THW Kiel der einzige Bundesligist ohne Heimniederlage in dieser Spielzeit – saisonübergreifend ist der VfL seit zehn Heimspielen ungeschlagen.