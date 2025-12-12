Saisonübergreifend ist der VfL Gummersbach seit zehn Spielen ungeschlagen. Der SC Magdeburg möchte diese Serie durchbrechen.

Gisli Kristjansson (r.) und der SCM gewannen am 15. Mai 2025 als bisher letzte Team beim VfL Gummersbach um Julian Köster (32:31).

Magdeburg - Die Herbstmeisterschaft ist dem SC Magdeburg bereits sicher. Im letzten Auswärtsspiel der Hinrunde steht den Grün-Roten allerdings noch einmal ein echter Härtetest bevor. Am Sonntag (18 Uhr/Dyn) sind die Elbestädter beim VfL Gummersbach zu Gast. Der VfL ist neben dem SCM und dem THW Kiel der einzige Bundesligist ohne Heimniederlage in dieser Spielzeit – saisonübergreifend ist der VfL seit zehn Heimspielen ungeschlagen.