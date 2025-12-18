Dem Haldensleber SC glückte es am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die SV Fortuna Magdeburg mit 4:1 (0:0) zu besiegen. 67 Zuschauer waren live dabei.

Haldensleben/MTU. Die 67 Besucher auf dem Sportplatz Jahn-Allee haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Haldensleber schlugen die Gäste aus Magdeburg mit 4:1 (0:0) souverän.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Sören Ahlfeld für Haldensleber traf und acht Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Louis Neumann den Ball ins Netz (56.).

Haldensleber SC führt nach 56 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jannik Walther traf in Minute 60 und Lenny Joshua Boege in Minute 66. Spielstand 4:0 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Haldensleber SC steckte einmal Gelb ein.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Kelvin Nyarko, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu bescheren (89.).

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Fortuna Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp – Hartmann, Prokop (46. Neumann), Grmay (58. Petrochenko), Walther (82. Asfahale), Boege, Ahlfeld, Wilken, Klein (76. Schürmann), Sulfrian, Teuchler (82. Okubazgi)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Lenze (70. Tapsoba), Starikovskiy, Telch (70. Prause), Böttcher (63. Drizari), Kirchhoff, Shaqiri (57. Anwaar), Nyarko, Rößner (57. Fleck), Czerwenka, Meister

Tore: 1:0 Sören Ahlfeld (53.), 2:0 Louis Neumann (56.), 3:0 Jannik Walther (60.), 4:0 Lenny Joshua Boege (66.), 4:1 Kelvin Nyarko (89.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: David Siegel, Tonio Petzsch; Zuschauer: 67