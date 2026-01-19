Mit einer Niederlage für den Magdeburger SV Börde endete der 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB Ottersleben mit 2:3 (1:2).

Nach lediglich 13 Minuten schoss Jacob Andreas Michalzik das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Leonard Friedrich Bogunski (19.) erzielt wurde.

19. Minute: Magdeburger SV Börde mit 0:2 im Rückstand

Tor Nummer drei schoss Leo Constantin Horn für Magdeburg (45.). Es blieb spannend. Leonard Friedrich Bogunski traf für Ottersleben (49). Spielstand 3:1 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Ottersleben e.V. musste eine Rote Karte und damit einen Platzverweis hinnehmen.

In Minute 61 fiel das letzte Tor der Partie. 16 Minuten nach der Pause gelang es Horn, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (61.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Ottersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Magdeburger SV Börde hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Ottersleben

Magdeburger SV Börde: Model – Dunkel, Westermann (57. Lima Sampa), Jahn, Krauel (57. Begest), Jäger, Neumann, Friedel, Sievers, Horn, Schuster

VfB Ottersleben: Koch – Bogunski, Michalzik (90. Raschauer), Fadjinou (62. Safdari), Lübke, Niemann, Raschauer, Multhaupt, Lieck (70. Beierke), Rüger, Yunashev (90. Kahn)

Tore: 0:1 Jacob Andreas Michalzik (13.), 0:2 Leonard Friedrich Bogunski (19.), 1:2 Leo Constantin Horn (45.), 1:3 Leonard Friedrich Bogunski (49.), 2:3 Leo Constantin Horn (61.); Schiedsrichter: Daniel Feist (Magdeburg); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Tim Polten; Zuschauer: 37