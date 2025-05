Im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2 haben 35 Zuschauer am Sonntag das Kräftemessen zwischen der SG Union Sandersdorf und dem VfB 1906 Sangerhausen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Fabian Stegner (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (4.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Jannes Göbel die Gäste in Führung (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 28

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB 1906 Sangerhausen

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Behrens (58. Stagat), Nitsche (75. Mühlbauer), Schinkel, Trettenbach, Wieczorek, Körner (58. Groh), Franzke (46. Uhte), Osterland, Ellwert (75. Kasten), Mittmeier

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Stödter, Schütz, Ruppe, Eis, Bärwolf, Grosse (87. Zarkua), Göbel (73. Kurotschkin), Reiber, Lange (90. Ehrich), Bühling

Tore: 0:1 Jannes Göbel (58.); Schiedsrichter: Fabian Stegner (Halle); Assistenten: Mathias Sperrhake, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 35