Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielte der Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen gegen die SG Union Sandersdorf ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Am Sonntag haben sich der VfB 1906 Sangerhausen und die SG Union Sandersdorf ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Patrick Menz (Könnern) drei Gelbe Karten an die Gäste (32., 39., 42.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Ben Grenzebach für Sangerhausen traf und vier Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (49.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tobias Nitsche den Ball ins Netz (55.).

In der 74. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Sangerhausens Grenzebach konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Tim Hering wurde für Lennox Ruppe eingesetzt. Auf der Gastseite verließ Felix Herzel für Moritz Franzke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende der Partie sollte es der SG Union Sandersdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Moritz Franzke den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Sandersdorfer Team erzielte (90.+2).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Union Sandersdorf

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schütz, Ehrich, Bärwolf, Ruppe (87. Hering), Grenzebach, Lange (90. Nicolai), Halle, Bühling, Schremmer, Buchhorn

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Wieczorek (51. Seide), Groh, Uhte, Stagat, Koto'o Djouokou, Herzel (82. Franzke), Osterland, Pätzke, Mittmeier, Nitsche

Tore: 1:0 Ben Grenzebach (49.), 1:1 Tobias Nitsche (55.), 2:1 Ben Grenzebach (77.), 2:2 Moritz Franzke (90.+2); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Andreas Grundmann, Sebastian Bosch; Zuschauer: 15