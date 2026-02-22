Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren glückte dem Magdeburger SV Börde ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den VfL Halle 96 I (U19).

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der VfL Halle 96 I (U19) haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Pepe Schuster (Magdeburger SV Börde) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Anel Hajdarpasic den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

1:1 für Magdeburger SV Börde und VfL Halle 96 I (U19) – Minute 58

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Philipp Beneke den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Magdeburg sicherte (82.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfL Halle 96 I (U19)

Magdeburger SV Börde: Model – Richter, Lampe, Beneke, Krauel, Jäger, Neumann, Schuster, Friedel, Bittmann, Lima Sampa

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Khalid (35. Krause), Lorenz, Roschig, Unthan (82. Kaiser), Onyedeke, Prokein, Hajdarpasic, Bärwald, Brumme, Ugoh (75. Heute)

Tore: 1:0 Pepe Schuster (32.), 1:1 Anel Hajdarpasic (58.), 2:1 Philipp Beneke (82.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Ole Bennet Becker, Maximilian Port; Zuschauer: 23