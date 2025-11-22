Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Samstag war der Magdeburger SV Börde gegenüber dem SV Arminia Magdeburg machtlos und wurde 3:6 (1:3) besiegt.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Magdeburger SV Börde und der SV Arminia Magdeburg ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:6 (1:3).

In Minute 13 schoss Philipp Beneke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Timo Jakob (28.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel Magdeburger SV Börde gegen SV Arminia Magdeburg – Minute 28

Es stand Unentschieden. Der SV Arminia Magdeburg konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Timo Jakob schoss und traf in der 38. Minute, gefolgt von Lennart Stackfleth (41.). Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Beneke traf in Minute 51 ein weiteres Mal. Gefährlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 2:4. Mit einem Doppelpack von Jakob erlangte der SV Arminia Magdeburg einen Vorsprung. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Beneke schoss und traf in der 80. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 5:3 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 16.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Paul Rene Plexnies, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:6 auszubauen (86.). Der Magdeburger SV Börde rutschte dennoch auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Arminia Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Model – Schuster, Richter (63. Westermann), Jäger, Neumann, Lima Sampa (72. Lampe), Jahn, Bittmann, Dunkel (82. Krauel), Begest, Beneke

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Reka, Scharfe, Schoendube, Hering (63. Johnson), Jakob, Sheviakov (76. Truong), Stackfleth (46. Plexnies), Kranz, May, Schultz (72. Gerlach)

Tore: 1:0 Philipp Beneke (13.), 1:1 Timo Jakob (28.), 1:2 Timo Jakob (38.), 1:3 Lennart Stackfleth (41.), 2:3 Philipp Beneke (51.), 2:4 Timo Jakob (54.), 2:5 Timo Jakob (64.), 3:5 Philipp Beneke (80.), 3:6 Paul Rene Plexnies (86.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Noah Elia Wohlang, Divo Hage; Zuschauer: 25