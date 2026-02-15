Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem überzeugenden 4:0 (3:0) ging die NSG SSC/RW Weißenfels von Trainer Ingolf Schöniger aus dem Kräftemessen mit dem FSV Barleben 1911 vom Platz.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 30 Besuchern auf dem Sportplatz Rot-Weiß Pl.2 geboten. Die Weißenfelser setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Barleben durch.

Jaime Ian Kalkofen (NSG SSC/RW Weißenfels) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten in der 23. Spielminute nach. Wieder war Kalkofen der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Jaime Ian Kalkofen kickt NSG SSC/RW Weißenfels in 2:0-Führung – Minute 23

In der Spielminute 44 griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e.V. kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 45: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Kalkofen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der 71. Minute musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die NSG SSC/RW Weißenfels kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der 90. Minute gelang es Tim Schulze, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (90.). In Spielminute 90 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – FSV Barleben 1911

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen (72. Perrey), Wagner, Schulze, Saedan (46. Klose), Sturm, Kuhles, May (46. Heerdegen), Buttlar, Brendel (72. Magul), Mertin (64. Menzel)

FSV Barleben 1911: Alexander – Hein, Fromme, Müller, Günther, Meyer, Meyer, Korbginski, Winter (65. Schade), Mathiot, Schröter

Tore: 1:0 Jaime Ian Kalkofen (6.), 2:0 Jaime Ian Kalkofen (23.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (45.), 4:0 Tim Schulze (90.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Felix Bartel, Moritz Schröder; Zuschauer: 30