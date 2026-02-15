Für die SG Dessau/Kochstedt endete der 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG Union Sandersdorf mit 2:3 (1:1).

Dessau-Roßlau/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Dessau/Kochstedt und die SG Union Sandersdorf ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Darvin Francis Hajowsky (SG Dessau/Kochstedt) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein (28.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Miguel Mittmeier (40.) erzielt wurde.

Minute 40 SG Dessau/Kochstedt gleichauf mit SG Union Sandersdorf – 1:1

In der 59. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Die SG Dessau/Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Frank Tischer. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Rocco Trettenbach/Sandersdorf (81.), gefolgt von Maximilian Täubrecht (SG Dessau/Kochstedt) in Minute 83. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Am Ende der Partie sollte es der SG Union Sandersdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Anton Groh den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 93 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – SG Union Sandersdorf

SG Dessau/Kochstedt: Macha – Becker (88. Bro), Dujakovic (79. Seidler), Saalmann, Fülla, Karbath, Hajowsky, Görsch (44. Täubrecht), Sanneh, Khan (71. Panzer), Spielau

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Trettenbach, Nitsche (90. Mühlbauer), Seide, Osterland, Groh, Mittmeier (46. Pätzke), Koto'o Djouokou (76. Mackowiak), Perl, Uhte, Wieczorek

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (26.), 1:1 Miguel Mittmeier (40.), 1:2 Rocco Trettenbach (81.), 2:2 Maximilian Täubrecht (83.), 2:3 Anton Groh (90.+2); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Maximilian Schemainda, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 47