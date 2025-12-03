Der NSG SSC/RW Weißenfels gelang es am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den Magdeburger SV Börde mit 4:2 (2:0) zu besiegen. 30 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Henry Klose das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Weißenfelser legten in der 25. Spielminute nach. Wieder war Klose der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jaime Ian Kalkofen/Weißenfels (51.), gefolgt von Philipp Beneke (Magdeburger SV Börde) in Minute 68 und Niklas Richter (Magdeburger SV Börde) in Minute 74. Spielstand 3:2 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

In der Nachspielzeit nutzte die NSG SSC/RW Weißenfels noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Tim Wagner (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:2 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Magdeburger SV Börde

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Brendel (50. Skupin), Heerdegen, Kuhles (72. Magul), Buttlar, Wagner, Kalkofen, Schulze, Mertin, Klose (85. Saedan), Perrey (46. Böhm)

Magdeburger SV Börde: Model – Krauel (60. Begest), Bittmann, Dunkel, Jahn, Sievers (46. Richter), Neumann, Horn, Schuster, Beneke, Lima Sampa (81. Jäger)

Tore: 1:0 Henry Klose (4.), 2:0 Henry Klose (25.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (51.), 3:1 Philipp Beneke (68.), 3:2 Niklas Richter (74.), 4:2 Tim Wagner (90.+2); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Sandro Friedrich, Moritz Schröder; Zuschauer: 30