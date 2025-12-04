Welche Teams treffen bei der Fußball-WM 2026 in der Vorrunde aufeinander – und warum gibt es bei Europa eine Ausnahme? Ein Blick auf die Lostöpfe für die FIFA-Gala in Washington.

Washington - Bei der Auslosung der Vorrundengruppen für die Fußball-WM 2026 sind die 42 bislang qualifizierten Teams nach ihrer Weltranglistenposition in vier Töpfe eingeteilt. Den drei Gastgebern USA, Mexiko und Kanada für die Endrunde vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 wurde Topf 1 zugeteilt.

Die 22 Mannschaften, die in sechs Playoff-Pfaden die restlichen WM-Teams im März 2026 ermitteln, sind mit den sechs am schlechtesten platzierten Mannschaften in Topf 4 als Platzhalter in ihren jeweiligen Playoff-Gruppen. Die Sieger werden anschließend der gezogenen Gruppe zugeordnet.

Aus jedem Topf wird ein Team einer der zwölf Gruppen zugelost. Mannschaften aus der gleichen Konföderation können nicht gegeneinander spielen, Ausnahme ist Europa. Hier werden in vier Gruppen zwei Teams sein und je ein Team in den restlichen acht.

Die Lostöpfe:

Lostopf 1: Kanada, Mexiko, USA, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, DEUTSCHLAND

Lostopf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, Österreich, Australien

Lostopf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika

Lostopf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Neuseeland, UEFA-Playoff A (Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina), UEFA-Playoff B (Ukraine, Schweden, Polen, Albanien), UEFA-Playoff C (Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo), UEFA-Playoff D (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland), FIFA-Playoff 1 (Neukaledonien, Jamaika, Demokratische Republik Kongo), FIFA-Playoff 2 (Bolivien, Suriname, Irak)