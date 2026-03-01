Am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich die NSG SSC/RW Weißenfels vor 30 Zuschauern über einen soliden 5:3 (2:2)-Sieg gegen den Haldensleber SC freuen.

Weißenfels/MTU. Die NSG SSC/RW Weißenfels und der Haldensleber SC haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 5:3 (2:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Sebastian Riedner für Haldensleber traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Jaime Ian Kalkofen (15.) erzielt wurde.

NSG SSC/RW Weißenfels Kopf an Kopf mit Haldensleber SC – 1:1 in Minute 15

Unentschieden. Die Haldensleber revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Sebastian Riedner traf in der 31. Spielminute ein weiteres Mal. Die Weißenfelser blieben ihnen auf den Fersen. Ali Saedan verschaffte seinem Team drei weitere Tore (43., 47., 67.). Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Riedner traf in Minute 73 ein weiteres Mal. Spielstand 4:3 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In der Nachspielzeit nutzte die NSG SSC/RW Weißenfels noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Kalkofen (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Mit 5:3 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. Die NSG SSC/RW Weißenfels hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Haldensleber SC

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Klose (46. Perrey), Kalkofen, Heerdegen, Buttlar (26. Mertin), Brendel, Schulze (27. Menzel), Wagner, Kuhles, May (76. Meyer), Saedan (70. Ohl)

Haldensleber SC: Jahn – Riedner, Wilken, Madaus, Schnee (26. Quaschny), Ahlfeld, Thal (64. Fölsch), Prokop, Petrochenko (64. Grmay), Duckstein (75. Arend), Boege

Tore: 0:1 Sebastian Riedner (5.), 1:1 Jaime Ian Kalkofen (15.), 1:2 Sebastian Riedner (31.), 2:2 Ali Saedan (43.), 3:2 Jaime Ian Kalkofen (47.), 4:2 Ali Saedan (67.), 4:3 Sebastian Riedner (73.), 5:3 Jaime Ian Kalkofen (90.+3); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Stork, Nick Köhler; Zuschauer: 30