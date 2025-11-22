Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am vergangenen Samstag war die NSG SSC/RW Weißenfels gegenüber der Turbine Halle machtlos und wurde 1:4 (0:2) besiegt.

Weißenfels/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Ingolf Schöniger. Der Trainer von Weißenfels musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Halle beobachten.

Tim Nordhausen traf für den Turbine Halle in Minute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Hallenser legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Nick Josef Waschkowitz der Torschütze (25.).

NSG SSC/RW Weißenfels sieht sich 0:2 im Rückstand – 25. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels steckte einmal Gelb ein.Es lief nicht gut für die NSG SSC/RW Weißenfels. In Minute 58 gelang es Spieler Nummer 8 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Nick Josef Waschkowitz traf für Halle in Minute 81. Spielstand 3:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Waschkowitz den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (87.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Turbine Halle

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Heerdegen, Perrey (65. Saedan), Brendel (74. Borkmann), Klose, Menzel (46. Mertin), Schulze, Kalkofen, Wagner, Buttlar (79. Skupin), Kuhles

Turbine Halle: Worch – Waschkowitz, Heidelberger (46. Hohl), Brandt, Nordhausen, Ries, Sikora (59. Zaeske), Saile, Só (62. Obier), Schneider, Hoffmann (69. Fox)

Tore: 0:1 Tim Nordhausen (18.), 0:2 Nick Josef Waschkowitz (25.), 1:2 Henry Klose (58.), 1:3 Nick Josef Waschkowitz (81.), 1:4 Nick Josef Waschkowitz (87.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maik Berberich, Louis Rothe; Zuschauer: 44