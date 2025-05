Die SG Dessau/Kochstedt und die Union 1861 Schönebeck haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 8:4 (5:3).

Gleich nach Anpfiff schoss Pablo Loppnow das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Dessau/Kochstedt musste einmal Gelb hinnehmen (10.). Die Dessauer konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Jonatan Schäfer der Torschütze (15.).

Minute 15 SG Dessau/Kochstedt und Union 1861 Schönebeck im Gleichstand – 1:1

Gleichstand. Die SG Dessau/Kochstedt konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Per Seidler traf in Minute 17, gefolgt von Jannik Görsch (19.). Die Schönebecker nahmen aber nochmal Anlauf. Leo Stockmann versenkte den Ball in der 24. Minute. Eine echte Bedrohung erwuchs den Dessauern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Emilio Becker schoss und traf in der 32. Spielminute zum zweiten Mal, gefolgt von Jannik Görsch (37.). Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Max Neumann schoss und traf in Minute 39. Die SG Dessau/Kochstedt ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Mit einem Doppelpack von Pascal Karsten Zahrt erlangte die SG Dessau/Kochstedt einen kaum einholbaren Vorsprung. Dann gelang es den Schönebeckern, die Dominanz der Dessauer nochmal herauszufordern. Stockmann traf in der 87. Spielminute zum zweiten Mal. Spielstand 7:4 für die SG Dessau/Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 17

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Görsch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 8:4 erweiterte (89.). Damit war der Triumph der Dessauer gesichert. Die Dessauer haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – Union 1861 Schönebeck

SG Dessau/Kochstedt: Heimberg – Olek, Becker, Görsch, Spielau (55. Glöckner), Zahrt, Seidler, Hoffmann, Dujakovic, Loppnow, Saalmann (55. Khan)

Union 1861 Schönebeck: – Neumann, Schreiber, Schäfer, Helmel, Tromski, Pesla, Stockmann, Wölfer (46. Staufenbiel), Peine, Topfmeier

Tore: 1:0 Pablo Loppnow (3.), 1:1 Jonatan Schäfer (15.), 2:1 Per Seidler (17.), 3:1 Jannik Görsch (19.), 3:2 Leo Stockmann (24.), 4:2 Emilio Becker (32.), 5:2 Jannik Görsch (37.), 5:3 Max Neumann (39.), 6:3 Pascal Karsten Zahrt (56.), 7:3 Pascal Karsten Zahrt (67.), 7:4 Leo Stockmann (87.), 8:4 Jannik Görsch (89.); Schiedsrichter: Tobias Ratey (Görzig); Assistenten: Kevin Friese, Adrian Czarnota; Zuschauer: 26