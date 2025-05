Die SG Dessau/Kochstedt hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 2:5 (1:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Dessau/Kochstedt und die SV Fortuna Magdeburg ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (1:0).

Jannik Görsch (SG Dessau/Kochstedt) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Dessauer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Oskar Zopf der Torschütze (53.).

1:1 für SG Dessau/Kochstedt und SV Fortuna Magdeburg – 53. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt kassierte einmal Gelb. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Zopf/Magdeburg (61.), gefolgt von Mattes Lindner (SV Fortuna Magdeburg) in Minute 69, Lukas Radomski (SV Fortuna Magdeburg) in Minute 71 und Pascal Karsten Zahrt (SG Dessau/Kochstedt) in Minute 84. Spielstand 4:2 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 26

In der allerletzten Minute konnte Zopf (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Dessau/Kochstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – SV Fortuna Magdeburg

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Hoffmann, Krüger (82. Khan), Loppnow, Saalmann, Görsch, Hajowsky, Haseloff, Karbath, Schmökel (77. Kudella), Zahrt

SV Fortuna Magdeburg: Hoffmann – Koplin (77. Drizari), Lindner, Radomski, Zopf, Rektorik, Rasuli (46. Barnau), Lenze, Hännig (77. Spurek), Kratzke (46. Rudolph), Kirchhoff (46. Klause)

Tore: 1:0 Jannik Görsch (9.), 1:1 Oskar Zopf (53.), 1:2 Oskar Zopf (61.), 1:3 Mattes Lindner (69.), 1:4 Lukas Radomski (71.), 2:4 Pascal Karsten Zahrt (84.), 2:5 Oskar Zopf (90.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Thomas Lehmann; Zuschauer: 34