Kantersieg für die SG Union Sandersdorf: Am 30. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die Union 1861 Schönebeck einfahren. Vor 87 Zuschauern gewann das Team 12:2 (4:0).

Miguel Mittmeier (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Mittmeier den Ball ins Netz (40.).

Dann konnte Sandersdorf noch einen Erfolg verbuchen. Anton Groh verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (43., 45., 47., 48., 50., 55., 61.). Schönebeck legte nochmal vor. Jonatan Schäfer traf in der 65. Spielminute per Strafstoß. Hartmann versenkte den Ball in Spielminute 71, gefolgt von Noah Sobotta und Moritz Mühlbauer (80., 82.). Spielstand 12:1 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.06.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 30

In der 90. Minute gelang es Leo Stockmann, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Union 1861 Schönebeck

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mittmeier, Stagat, Nitsche, Osterland (46. Kasten), Schinkel (51. Mühlbauer), Groh (46. Hartmann), Behrens (46. Körner), Trettenbach, Ellwert

Union 1861 Schönebeck: Pesla – Moritz, Wölfer (88. Joppe), Schäfer, Wegener, Helmel, Stojiljkovic, Peine, Topfmeier, Stockmann, Schreiber

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (35.), 2:0 Miguel Mittmeier (40.), 3:0 Anton Groh (43.), 4:0 (45.), 5:0 Nick Hartmann (47.), 6:0 Miguel Mittmeier (48.), 7:0 Nick Hartmann (50.), 8:0 Nick Hartmann (55.), 9:0 Miguel Mittmeier (61.), 9:1 Jonatan Schäfer (65.), 10:1 Nick Hartmann (71.), 11:1 Noah Sobotta (80.), 12:1 Moritz Mühlbauer (82.), 12:2 Leo Stockmann (90.); Zuschauer: 87