Kantersieg für die SG Union Sandersdorf: Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den Magdeburger SV Börde einfahren. Vor 28 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Sandersdorf/MTU. 7:0 (5:0) in Sandersdorf: Ganze sieben Bälle hat das Team von Benjamin Boenecke, die SG Union Sandersdorf, am Sonntag im Tor der Gäste aus Magdeburg untergebracht.

Levin Steffen Schneider (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sandersdorfer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Miguel Mittmeier der Torschütze (22.).

SG Union Sandersdorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – 22. Minute

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Schneider traf in Minute 28, Alex Günter Mackowiak in Minute 40, Julius Osterland in Minute 44 und Luis Seide in Minute 67. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Mittmeier den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (84.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr ausgleichen. Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Magdeburger SV Börde

SG Union Sandersdorf: Sobotta (65. Schreiber) – Mittmeier, Groh (53. Franzke), Stagat (62. Bergmann), Osterland, Uhte, Schneider (46. Pätzke), Mackowiak, Mühlbauer, Wieczorek, Seide

Magdeburger SV Börde: Model – Jäger (46. Lima Sampa), Neumann (46. Lampe), Krauel, Schuster, Horn, Dunkel, Friedel, Westermann, Beneke, Jahn

Tore: 1:0 Levin Steffen Schneider (18.), 2:0 Miguel Mittmeier (22.), 3:0 Levin Steffen Schneider (28.), 4:0 Alex Günter Mackowiak (40.), 5:0 Julius Osterland (44.), 6:0 Luis Seide (67.), 7:0 Miguel Mittmeier (84.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Eisfeld, Kevin Friese; Zuschauer: 28