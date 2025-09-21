Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimbonus half dem SV Arminia Magdeburg am Sonntag nicht, als er sich vor 40 Fans mit 1:3 (1:0) gegen den VfB 1906 Sangerhausen geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Die Begegnung zwischen dem SV Arminia Magdeburg und dem VfB 1906 Sangerhausen hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Sangerhausen auf und entschieden das Match am Ende mit 1:3 (1:0) für sich.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (27.). Maximilian Louis Kranz (SV Arminia Magdeburg) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 43, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte jetzt einmal Gelb ein (52.). Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Damien Halle den Ball ins Netz (53.).

53. Minute SV Arminia Magdeburg auf Augenhöhe mit VfB 1906 Sangerhausen – 1:1

Unentschieden. Sangerhausens Halle konnte seinem Team in Minute 61 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte noch einmal Gelb.

In Minute 78 fiel der finale Treffer der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Theo Schremmer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu erweitern (78.). Der SV Arminia Magdeburg rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – May (64. Barth), Kranz, Beyer, Gerlach, Assner, Jakob, Buschendorf (36. Sheviakov), Hering (64. Johnson), Reka (72. Schoendube), Hoffmann (82. Scharfe)

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Ruppe, Bühling, Lange (87. Zarkua), Buchhorn, Schütz, Bärwolf, Halle, Nicolai (83. Ehrich), Grenzebach (72. Schoder), Schremmer

Tore: 1:0 Maximilian Louis Kranz (43.), 1:1 Damien Halle (53.), 1:2 Damien Halle (61.), 1:3 Theo Schremmer (78.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40