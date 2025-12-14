Der VfB Germania Halberstadt A1 glückte es am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die Turbine Halle mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Halle mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Finn Luca Stemmler (VfB Germania Halberstadt A1) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Youen Schrader den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

34. Minute: VfB Germania Halberstadt A1 mit 2:0 Vorsprung

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Pause. Zwei Minuten nach Anpfiff gelang es Schrader, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (47.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Schürmann, Knoche (79. Richter), Stemmler (73. Bönicke), Naujoks, Lancine (79. Leube), Leopold (56. Schneider), Stender (56. Michl), Simon, Kosock, Schrader

Turbine Halle: Worch – Zaeske (46. Sultanaliev), Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad), Merschky, Hohl (83. Dichtl), Canabate Kasparek, Waschkowitz, Saile, Só (75. Förster), Brandt, Ries

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40