Nach einem packenden Spiel haben sich die VfB Germania Halberstadt und die Union 1861 Schönebeck am Sonntag 6:4 (2:1) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Dirk Reider (Wegeleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (12.). Nach gerade einmal 17 Minuten schoss Youen Schrader das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Leon-Joel Platz den Ball ins Netz.

VfB Germania Halberstadt in Minute 33 2:0 in Führung

Im Anschluss waren die abgeschlagenen Schönebecker dran: Jonatan Schäfer versenkte den Ball in Spielminute 39. Gefährlich wurde die Situation für die Halberstädter nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:1. Leon-Joel Platz versenkte den Ball in der 49. Minute noch einmal. Die Schönebecker nahmen aber nochmal Anlauf. Jonatan Schäfer traf in Spielminute 56 zum zweiten Mal. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Halberstädtern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Schrader versenkte den Ball in Minute 66 zum zweiten Mal. Die Schönebecker nahmen aber nochmal Anlauf. Leo Stockmann versenkte den Ball in der 71. Spielminute. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Halberstädtern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Mohamed Lamine Camara schoss und traf in der 72. Minute, gefolgt von Maximilian Müller (78.). Spielstand 6:3 für die VfB Germania Halberstadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 28

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Tyler Lukas Wegener den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (81.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Schönebecker aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – Union 1861 Schönebeck

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Schrader, M. B. Müller, Lippoldt (46. M. Müller), Lancine (57. Günther), Menge, Wenig, Ucke (72. Simon), C. O. Müller, Camara, Platz

Union 1861 Schönebeck: Neumann – Tromski, Wegener, Stockmann, Krietsch, Pesla, Helmel, Stojiljkovic (67. Wölfer), Schäfer, Topfmeier, Peine

Tore: 1:0 Youen Schrader (17.), 2:0 Leon-Joel Platz (33.), 2:1 Jonatan Schäfer (39.), 3:1 Leon-Joel Platz (49.), 3:2 Jonatan Schäfer (56.), 4:2 Youen Schrader (66.), 4:3 Leo Stockmann (71.), 5:3 Mohamed Lamine Camara (72.), 6:3 Maximilian Müller (78.), 6:4 Tyler Lukas Wegener (81.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Ronny Engelhardt, Johannes Beutler; Zuschauer: 35