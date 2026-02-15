Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich der VfL Halle 96 I (U19) vor 88 Fußballfans über einen soliden 4:2 (1:1)-Sieg gegen die Turbine Halle freuen.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die Turbine Halle ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (1:1).

Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser konterten in der 29. Minute. Diesmal war Lio Lorenz der Torschütze.

Minute 29 VfL Halle 96 I (U19) auf Augenhöhe mit Turbine Halle – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Waschkowitz/Halle (56.), gefolgt von Chinomso Francis Onyedeke (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 61 und Lio Lorenz (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 65. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joshua Noel Ugoh wurde für Anel Hajdarpasic eingesetzt und Paolo-Moris Heute für Lio Lorenz. Auf der Gastseite verließen Lennox Sikora für Nico Fischer und Nils Jan Heidelberger für Jonas Hohl den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Paolo-Moris Heute, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:2 zu erweitern (84.). In Spielminute 90 handelte sich der VfL Halle 96 I (U19) noch eine Gelbe Karte ein. Der VfL Halle 96 I (U19) sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Turbine Halle

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Bärwald, Onyedeke, Brumme, Khalid (82. Omoike), Unthan (88. Kaiser), Hajdarpasic (71. Ugoh), Rayko, Lorenz (71. Heute), Roschig, Prokein

Turbine Halle: Nuding – Canabate Kasparek, Ries, Saile, Schischka, Heidelberger (74. Hohl), Sultanaliev, Sikora (74. Fischer), Waschkowitz, Hoffmann (46. Merschky), Schneider (46. Natusch)

Tore: 0:1 Nick Josef Waschkowitz (7.), 1:1 Lio Lorenz (29.), 1:2 Nick Josef Waschkowitz (56.), 2:2 Chinomso Francis Onyedeke (61.), 3:2 Lio Lorenz (65.), 4:2 Paolo-Moris Heute (84.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 88