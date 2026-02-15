Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich der VfL Halle 96 I (U19) vor 88 Zuschauern über einen soliden 4:2 (1:1)-Sieg gegen die Turbine Halle freuen.

Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 29 wurde das Gegentor durch Lio Lorenz erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Waschkowitz/Halle (56.), gefolgt von Chinomso Francis Onyedeke (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 61 und Lio Lorenz (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 65. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Joshua Noel Ugoh ersetzte Anel Hajdarpasic und Paolo-Moris Heute kam rein für Lio Lorenz. Auf der Gastseite sprangen Nico Fischer für Lennox Sikora und Jonas Hohl für Nils Jan Heidelberger ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Paolo-Moris Heute (Halle) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 4:2 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich der VfL Halle 96 I (U19) noch eine Gelbe Karte ein. Der VfL Halle 96 I (U19) sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Turbine Halle

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Onyedeke, Hajdarpasic (71. Ugoh), Unthan (88. Kaiser), Roschig, Lorenz (71. Heute), Brumme, Bärwald, Prokein, Khalid (82. Omoike), Rayko

Turbine Halle: Nuding – Sultanaliev, Canabate Kasparek, Heidelberger (74. Hohl), Waschkowitz, Schneider (46. Natusch), Saile, Schischka, Ries, Sikora (74. Fischer), Hoffmann (46. Merschky)

Tore: 0:1 Nick Josef Waschkowitz (7.), 1:1 Lio Lorenz (29.), 1:2 Nick Josef Waschkowitz (56.), 2:2 Chinomso Francis Onyedeke (61.), 3:2 Lio Lorenz (65.), 4:2 Paolo-Moris Heute (84.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 88