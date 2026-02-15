Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich der VfL Halle 96 I (U19) vor 88 Zuschauern über einen soliden 4:2 (1:1)-Erfolg gegen die Turbine Halle freuen.

Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser konterten in der 29. Minute. Diesmal war Lio Lorenz der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Waschkowitz/Halle (56.), gefolgt von Chinomso Francis Onyedeke (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 61 und Lio Lorenz (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 65. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Joshua Noel Ugoh ersetzte Anel Hajdarpasic und Paolo-Moris Heute kam rein für Lio Lorenz. Auf der Gastseite sprangen Nico Fischer für Lennox Sikora und Jonas Hohl für Nils Jan Heidelberger ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Paolo-Moris Heute den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:2 verfestigte (84.). Damit war der Sieg des VfL Halle 96 I (U19) gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der VfL Halle 96 I (U19) noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Turbine Halle

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Khalid (82. Omoike), Bärwald, Onyedeke, Hajdarpasic (71. Ugoh), Brumme, Prokein, Lorenz (71. Heute), Rayko, Unthan (88. Kaiser), Roschig

Turbine Halle: Nuding – Schischka, Heidelberger (74. Hohl), Schneider (46. Natusch), Canabate Kasparek, Hoffmann (46. Merschky), Waschkowitz, Sultanaliev, Saile, Sikora (74. Fischer), Ries

Tore: 0:1 Nick Josef Waschkowitz (7.), 1:1 Lio Lorenz (29.), 1:2 Nick Josef Waschkowitz (56.), 2:2 Chinomso Francis Onyedeke (61.), 3:2 Lio Lorenz (65.), 4:2 Paolo-Moris Heute (84.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 88