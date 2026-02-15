Dem VfL Halle 96 I (U19) glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die Turbine Halle mit 4:2 (1:1) zu besiegen. 88 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Der VfL Halle 96 I (U19) und die Turbine Halle haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 4:2 (1:1).

Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser konterten in der 29. Minute. Diesmal war Lio Lorenz der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Waschkowitz/Halle (56.), gefolgt von Chinomso Francis Onyedeke (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 61 und Lio Lorenz (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 65. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joshua Noel Ugoh wurde für Anel Hajdarpasic eingesetzt und Paolo-Moris Heute für Lio Lorenz. Auf der Gastseite verließen Lennox Sikora für Nico Fischer und Nils Jan Heidelberger für Jonas Hohl den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Paolo-Moris Heute den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 festigte (84.). Damit war der Erfolg des VfL Halle 96 I (U19) entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der VfL Halle 96 I (U19) noch eine Gelbe Karte ein. Der VfL Halle 96 I (U19) sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Turbine Halle

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Roschig, Lorenz (71. Heute), Unthan (88. Kaiser), Rayko, Prokein, Bärwald, Onyedeke, Brumme, Khalid (82. Omoike), Hajdarpasic (71. Ugoh)

Turbine Halle: Nuding – Sultanaliev, Hoffmann (46. Merschky), Schischka, Schneider (46. Natusch), Canabate Kasparek, Heidelberger (74. Hohl), Waschkowitz, Sikora (74. Fischer), Saile, Ries

Tore: 0:1 Nick Josef Waschkowitz (7.), 1:1 Lio Lorenz (29.), 1:2 Nick Josef Waschkowitz (56.), 2:2 Chinomso Francis Onyedeke (61.), 3:2 Lio Lorenz (65.), 4:2 Paolo-Moris Heute (84.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 88