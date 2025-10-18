weather wolkig
Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein 1. FC Bitterfeld-Wolfen gegen den VfB Merseburg ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg mit einem torlosen 0:0 (0:0). 110 Fußballfans waren im Jahnstadion live dabei.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen
  • Wettbewerb: Verbandsliga
  • Spieltag: 8

0:0 im Duell zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg –

Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB Merseburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Böhme, Bark (72. Galushyn), Hadaschik, Hlynianyi, Gründling (75. Sumka), Born (59. Ehrhardt), Hoffmann (56. Elflein), Bauer, Radke, Litzenberg
VfB Merseburg: Bartz – Korngiebel, Hillemann, Knerler, Wagner, Nicodemus (90. Jung), Bierschenk, Roß (63. Erovic), Frühauf (88. Arndt), Berndt, Taubert
; Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Tobias Menzel, Maximilian Soppa; Zuschauer: 110