Für den Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete das Duell mit dem SV Blau-Weiß Dölau am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Mit einem Unentschieden sind der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag vom Platz gegangen. 75 Zuschauer verfolgten das Spiel im Fritz-Heinrich-Stadion Pl.2.

Justin Kreideweiß (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

1:1 für 1. FC Bitterfeld-Wolfen und SV Blau-Weiß Dölau – Minute 17

Noch in der ersten Hälfte des Spiels gelang es Niklas Hadaschik, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bitterfeld-Wolfener zu erreichen (17.). Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SV Blau-Weiß Dölau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Gründling (90. Potapenko), Hadaschik, Litzenberg (64. Günther), Ludwig (61. Hlynianyi), Böhme (11. Weimann), Bauer, Born (76. Bark), Hoffmann, Galushyn, Ehrhardt

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Köhler, Redmann (87. Pultke), Scheffler (87. Hensen), Lippoldt (80. Haensch), Gros, Giese, Hensen, Groß, Kreideweiß, Prinzler (83. Grüneberg)

Tore: 0:1 Justin Kreideweiß (3.), 1:1 Niklas Hadaschik (17.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Marcel Meier, Marcel Mönner; Zuschauer: 75