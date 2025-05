Fußball-Verbandsliga: Der Heimbonus half dem BSV Halle-Ammendorf am Mittwoch nicht, als er sich vor 167 Fans mit 1:3 (0:1) gegen den VfB Merseburg verabschieden musste.

Vor 167 Zuschauern hat sich das Team von Christian Kamalla mit 1:3 (0:1) gegen Merseburg geschlagen geben müssen.

Josua Felipe Frühauf (VfB Merseburg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 39, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Merseburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Lauris Voigt den Ball ins Netz.

BSV Halle-Ammendorf liegt 0:2 im Rückstand – Minute 62

Der Siegeszug der Merseburger brach nicht ab. Minute 67: Merseburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 33

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Steven Niesel den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Halle-Ammendorf erlangte (75.). Die Hallenser sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB Merseburg

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Niesel, Piontek, Schubert, Bergmann (67. Thurm), Schöneck, Pälchen (74. Hartmann), Kowalski, Schmitz, Klarner, Meyer

VfB Merseburg: Yamamoto – Pronichkin (23. Bierschenk), Brovii, Voigt, Roß, Bellair, Agwu, Friedrich, Dräger, Frühauf, Mittler

Tore: 0:1 Josua Felipe Frühauf (39.), 0:2 Lauris Voigt (62.), 0:3 Stanley Agwu (67.), 1:3 Steven Niesel (75.); Schiedsrichter: Maximilian Scheibel (Schönebeck); Assistenten: Steffen Grafe, Nico Küstner; Zuschauer: 167