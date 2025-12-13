Der Haldensleber SC hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SV Eintracht Emseloh mit 1:4 (0:2).

Haldensleben/MTU. Vor 57 Zuschauern hat sich das Team von Tom Krüger mit 1:4 (0:2) gegen Emseloh geschlagen geben müssen.

Philipp Stache (SV Eintracht Emseloh) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Emseloher legten in der 39. Spielminute nach. Wieder war Stache der Torschütze.

39. Minute: Haldensleber SC mit 0:2 im Rückstand

Es lief nicht gut für den Haldensleber SC. In Minute 59 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Dominik Polívka traf für Emseloh in Minute 81. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Emseloh noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Stache (Emseloh) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:1 verließen die Emseloher den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Eintracht Emseloh

Haldensleber SC: Switala – Von Ameln, Hebekerl (77. Sengewald), Thieke, Krüger, Schunaew, Girke (63. Ebel), Grabenberg, Stadler, Zimmermann (48. Wille), Hevekerl

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Heimur, Bozhok, Aljindo, Molochko (80. Senft), Shevtsov, Mukhoid, Stamm, Schmidt (85. Vrba), Polívka, Stache

Tore: 0:1 Philipp Stache (5.), 0:2 Philipp Stache (39.), 1:2 Matas Gabertas (59.), 1:3 Dominik Polívka (81.), 1:4 Philipp Stache (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Clemens Bartlau, Albert Lehmann; Zuschauer: 57