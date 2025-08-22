Der SC Bernburg hatte am Freitag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SSC Weißenfels mit 1:4 (0:2).

Yannick Luib traf für den SSC Weißenfels in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Weißenfelser waren aber noch nicht fertig: In Minute 30 wurde ein weiteres Tor durch Timm Koch erzielt.

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maximilian Oha im gegnerischen Tor. Koch traf in Minute 56 und Brian Olajide in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Cedrik Staat, den Ball ins Netz zu befördern und den Bernburgern noch ein Tor zu bescheren (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Bernburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Bernburger sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SSC Weißenfels

SC Bernburg: Schneider – Krishteyn (46. Streithoff), Heitzmann, Schauer, Strobach, Becker (46. Hilmer), Staat, Bichtemann (68. L. Lange), Krüger, Raeck, F. Lange

SSC Weißenfels: Kaßler-Tretropp – Puphal, Zozulia (84. Kopp), Dierichen, Koch, Koch (65. Lehmann), Schumann, Raßmann (74. Seemann), Löser, Olajide (74. Purrucker), Luib (65. Necke)

Tore: 0:1 Yannick Luib (11.), 0:2 Timm Koch (30.), 0:3 Timm Koch (56.), 0:4 Brian Olajide (58.), 1:4 Cedrik Staat (74.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: David Kawitzke, Moritz Winter; Zuschauer: 130