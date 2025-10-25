Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) ging der TSV Niederndodeleben von Coach Felix Narr aus dem Kräftemessen mit dem SV 1889 Altenweddingen vom Platz.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 112 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben geboten. Die Niederndodelebener setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Altenweddingen durch.

Alexander Felgentreff (TSV Niederndodeleben) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Niederndodelebener legten in der 35. Minute nach. Diesmal war Bjarne Arthur Biermanski der Torschütze.

TSV Niederndodeleben mit 2:0 vorne – Minute 35

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Milan Henrik Bittner traf in Minute 53 und Tino Ahlemann in Minute 80. Spielstand 4:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Jan Frank (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Niederndodelebener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 1889 Altenweddingen

TSV Niederndodeleben: Dattko – Biermanski (73. Neumann), Schott, Müller (55. Bergmann), Dreiling, Husnik (55. Mai), Gottschalk, Felgentreff (46. Bittner), Frank, Jebsen, Ahlemann

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Zywotek (69. Krause), Mootz (53. Thielecke), Richter, Deike (73. Rein), Schlieter, Dethlefsen, Wendland, Harnau (73. Tschepe), Winkelmann (78. Thielecke), Schwarz

Tore: 1:0 Alexander Felgentreff (7.), 2:0 Bjarne Arthur Biermanski (35.), 3:0 Milan Henrik Bittner (53.), 4:0 Tino Ahlemann (80.), 5:0 Jan Frank (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 112