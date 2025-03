Ein 2:2 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von CfC Germania 03 und SV 09 Staßfurt am 19. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Köthen/MTU. Die CfC Germania 03 und der SV 09 Staßfurt haben sich am Dienstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Kick-Off erzielt, als Florian Schmidt-Daul für Staßfurt traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Cöther doch noch belohnen: In der vierten Minute wurde das Gegentor durch Tilman Seidel erzielt.

CfC Germania 03 und SV 09 Staßfurt – 1:1 in Minute 45+4

Unentschieden. Staßfurts Amon Van Linthout konnte seinem Team in Minute 46 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.03.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 19

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Jonas Binkau (CfC) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für CfC erreichen (88.).

Aufstellung und Statistik: CfC Germania 03 – SV 09 Staßfurt

CfC Germania 03: Schulze – Tepper, Skyba, Seidel, Khalaf, Binkau, Helmstedt, Körner (80. Beier), Hippe, Dropp (62. Michaelis), Salis

SV 09 Staßfurt: Probst – Stollberg (46. Telge), Zöger, Van Linthout, Lampe (75. Hertel), Sturm, Schulz, Dittwe (64. Timpe), Lieder, Hoffmann, Schmidt-Daul (84. Härtge)

Tore: 0:1 Florian Schmidt-Daul (9.), 1:1 Tilman Seidel (45.+4), 1:2 Amon Van Linthout (46.), 2:2 Jonas Binkau (88.); Schiedsrichter: Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz); Assistenten: Christian Petzka, Martin Lee Wolter; Zuschauer: 143