Am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SV Eintracht Emseloh gegen den SV 1890 Westerhausen ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Helbra/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Emseloh und der SV 1890 Westerhausen eine packende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Serhii Molochko für Emseloh traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Eintracht Emseloh kassierte einmal Gelb (18.). Die Emseloher legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Bohdan Bozhok der Torschütze (24.).

SV Eintracht Emseloh führt nach 24 Minuten 2:0

In der 57. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der SV Eintracht Emseloh hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Heyer.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 82 jedoch wendete sich das Blatt: Simon Afrifa-Kodua startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Unmittelbar darauf gelang es Justin Masur, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Westerhausener zu erlangen (83.). Der SV Eintracht Emseloh rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV 1890 Westerhausen

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – J. T. Aljindo, Bozhok, A. Aljindo, Shevtsov, Stache, Mukhoid, Polívka, Heimur, Molochko, Schmidt

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Endo, Weickert (65. Afrifa-Kodua), Coutinho Colaianni (68. Lehmann), Ribeiro De Oliveira (76. Brahmann), Gomes Paranagua (90. Golombek), Weickert, Masaka (46. Teah), Stridde, Miranda Conceicao, Masur

Tore: 1:0 Serhii Molochko (9.), 2:0 Bohdan Bozhok (24.), 2:1 Simon Afrifa-Kodua (82.), 2:2 Justin Masur (83.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Tonio Petzsch, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 82