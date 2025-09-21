Die SV Fortuna Magdeburg errang am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 102 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SC Bernburg.

Magdeburg/MTU. Im Spiel zwischen Magdeburg und Bernburg am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (2:1)-Erfolg für das Team aus Magdeburg.

Dustin Strobach traf für den SC Bernburg in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Drilon Halilaj (26.) erzielt wurde.

SV Fortuna Magdeburg Kopf an Kopf mit SC Bernburg – 1:1 in Minute 26

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

13 Minuten nach der Pause konnte Albert Halilaj (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 3:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Domitz, Gerstner (81. Sturm), A. Halilaj (65. Steinbach), Weidemeier, Megel, Pide, Kauka (81. Ehrenberg), D. Halilaj (65. Valle Pousa), Kovkrak, Lange

SC Bernburg: Schneider – Heitzmann, Krüger, Fahland, Strobach, Hilmer (78. Heute), Binkau (46. Lange), Raeck, Schauer, Schmidt (50. Staat), Lange

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102