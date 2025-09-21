Der SV Fortuna Magdeburg glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SC Bernburg mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 102 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Magdeburg – Bernburg: Nachdem die SV Fortuna Magdeburg an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (2:1).

In Minute 17 schoss Dustin Strobach das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Drilon Halilaj den Ball ins Netz (26.).

26. Minute SV Fortuna Magdeburg gleichauf mit SC Bernburg – 1:1

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Albert Halilaj, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Pide, Domitz, Gerstner (81. Sturm), Kauka (81. Ehrenberg), Weidemeier, D. Halilaj (65. Valle Pousa), Megel, Kovkrak, A. Halilaj (65. Steinbach), Lange

SC Bernburg: Schneider – Raeck, Heitzmann, Schmidt (50. Staat), Strobach, Schauer, Lange, Fahland, Hilmer (78. Heute), Krüger, Binkau (46. Lange)

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102