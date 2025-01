Barleben/MTU. Der FSV Barleben 1911 und der VfB 1906 Sangerhausen haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (1:1).

Niklas Kern (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Sangerhausener konterten in der 25. Spielminute. Diesmal war Marwin Potyka der Torschütze.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein. Der FSV Barleben 1911 e.V hielt sich ebenfalls nicht zurück. Drei Gelbe Karten für das Team von Max Schönijahn. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Kevin-Eugenio Schäffner/Sangerhausen (72.), gefolgt von Fabian Stix (VfB 1906 Sangerhausen) in Minute 87 und Lukas Koch (FSV Barleben 1911) in Minute 89. Spielstand 3:2 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Schon drei Spielminuten später konnte Luis Fröhlich (Barleben) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Barleben erlangen (90.+2). Der FSV Barleben 1911 rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB 1906 Sangerhausen

FSV Barleben 1911: Oldenburg – Wasylyk (62. M. Hauer), Priese, Potyka (70. L. Koch), Lohse, Jespersen, P. Hauer (61. Fröhlich), Magnus, Schlitte (80. Vetter), Duda, Laabs (85. E. L. Koch)

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Kern, Hildebrandt, Husung, Weick, Hetke (53. Knopp), Hennig (77. Stix), Schäffner, Worch, Olbricht, Wagenhaus (70. Sonnenberg)

Tore: 0:1 Niklas Kern (2.), 1:1 Marwin Potyka (25.), 1:2 Kevin-Eugenio Schäffner (72.), 1:3 Fabian Stix (87.), 2:3 Lukas Koch (89.), 3:3 Luis Fröhlich (90.+2); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Alrik Luther, Marco Uhlmann; Zuschauer: 119