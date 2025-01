5:0 – SC Bernburg in der Begegnung mit CfC Germania 03 deutlich überlegen

Bernburg/MTU. Die 169 Besucher der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3 haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bernburger schlugen die Gäste aus CfC mit 5:0 (0:0) deutlich.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Dustin Strobach für Bernburg traf und fünf Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (50.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Bennet Mingramm den Ball ins Netz (65.).

65. Minute: SC Bernburg mit 2:0 Vorsprung

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die CfC Germania 03 musste zweimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Bernburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Torsten Lange im gegnerischen Tor. Mingramm traf in Minute 77 und Strobach in Minute 80. Spielstand 4:0 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Strobach, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 auszubauen (89.). Die Bernburger haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – CfC Germania 03

SC Bernburg: Schneider – Fahland (65. Bichtemann), Taiwo, Weigel, Chidera, Raeck, Preuss (46. Lange), Strobach, Becker (80. Hartmann), Tsipi (68. Linse), Mingramm (77. Berishaj)

CfC Germania 03: Friedrich – Khalaf, Friedrich, Cembala, Binkau (80. Beier), Salis, Maier (68. Michaelis), Helmstedt (68. Seidel), Tepper, Kürschner (64. Hippe), Skyba (80. Körner)

Tore: 1:0 Dustin Strobach (50.), 2:0 Bennet Mingramm (65.), 3:0 Bennet Mingramm (77.), 4:0 Dustin Strobach (80.), 5:0 Dustin Strobach (89.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Niklas Schimpf, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 169