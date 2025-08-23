Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der BSV Halle-Ammendorf vor 127 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:1)-Erfolg gegen den FSV Barleben 1911 e. V. freuen.

Halle/MTU. Die 127 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Barleben mit 4:1 (1:1) souverän.

Pascal Pannier (BSV Halle-Ammendorf) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Barleber gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 37 wurde das Gegentor durch Steve Röhl erzielt.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. musste einmal Gelb hinnehmen. Dominic Winkler traf für Halle-Ammendorf in Minute 54 und Pascal Pannier in Minute 67. Spielstand 3:1 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der 90. Minute gelang es Pannier, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 auszubauen (90.). Die Hallenser sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – FSV Barleben 1911 e. V.

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Englich, Winkler (73. Piontek), Hotopp, Agwu (73. Bergmann), Schubert, Niesel, Pannier, Hoffmann (87. Hartmann), Schmitz, Meyer (86. Schöneck)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Jespersen, Duda, Schäfer (62. Koch), Röhl (77. Eichholz), Lohse (77. Wasylyk), Potyka (68. Von Der Gönne), Gruner, Fröhlich, Pung (55. Zander), Hauer

Tore: 1:0 Pascal Pannier (13.), 1:1 Steve Röhl (37.), 2:1 Dominic Winkler (54.), 3:1 Pascal Pannier (67.), 4:1 Pascal Pannier (90.); Zuschauer: 127