Die 136 Zuschauer im Stadion haben am Freitag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV 09 Staßfurt ein ernüchterndes 1:6 (0:0) einstecken musste.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Gäste (32.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Ivan Homazau (SC Bernburg) netzte in der 2. Minute der zweiten Spielhälfte (47.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Giorgaki Tsipi (51.).

SV 09 Staßfurt hinkt 0:2 hinterher – 51. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV 09 Staßfurt steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Bernburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Torsten Lange im gegnerischen Tor. Dustin Strobach traf gleich mehrmals – in Minute 63 und 66, Giorgaki Tsipi in Minute 71 und Raeck in Minute 72. Spielstand 6:0 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 31

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV 09 Staßfurt kassierte noch einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Amon Van Linthout (Staßfurt) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Staßfurt erzielen (85.).

Aufstellung und Statistik: SV 09 Staßfurt – SC Bernburg

SV 09 Staßfurt: Probst – Schmidt-Daul, Hoffmann, Zöger, Hertel (69. Weirauch), Schulz (74. Gruhn), Van Linthout, (71. Gehrke), Lampe (71. Faatz), Dittwe (58. Telge), Lieder

SC Bernburg: Schneider – Strobach (77. Riechert), Taiwo, Lange, Homazau (65. Fahland), Hartmann, Raeck (72. Mingramm), Tsipi, Giemsa (46. Lange), Krishteyn, Chidera (72. Weigel)

Tore: 0:1 Ivan Homazau (47.), 0:2 Giorgaki Tsipi (51.), 0:3 Dustin Strobach (63.), 0:4 Dustin Strobach (66.), 0:5 Giorgaki Tsipi (71.), 0:6 Till Raeck (72.), 1:6 Amon Van Linthout (85.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Patrick Menz, Fabian Stegner; Zuschauer: 136