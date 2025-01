Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau gegen den BSV Halle-Ammendorf ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen SV Blau-Weiß Dölau und BSV Halle-Ammendorf mit einem torlosen 0:0 (0:0). 227 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Dölau / live dabei. Schiri Nils Pilz (Magdeburg) verteilte während des Spiels etliche Karten. Alles in allem zehn Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.11.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

SV Blau-Weiß Dölau und BSV Halle-Ammendorf im Gleichstand – 0:0

Die Hallenser haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – BSV Halle-Ammendorf

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Rappsilber, Horlbog, Köhler, Redmann (79. Gros), Prinzler, Pultke, Groß, Giese, Schlegel, Kreideweiß

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Kunze, Schmitz, Pälchen (83. Hotopp), Winkler, Niesel, Schubert, Kowalski, Schuster (77. Hartmann), Dabel, Schunke

; Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Presser, Silvio Rüdiger; Zuschauer: 227