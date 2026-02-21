Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Duell zwischen SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh endet mit Remis 1:1

Halle/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau und dem SV Eintracht Emseloh mit einem Unentschieden.

David Gros (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 20

Zu Anfang der ersten Spielhälfte schon fiel der letzte Treffer der Partie, als Philipp Stache den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Emseloher Team erzielte (20.). Der SV Blau-Weiß Dölau sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Eintracht Emseloh

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – A. Hensen (80. Masur), Gros, Groß, Pultke, Köhler, Burghardt (54. Haensch), Rappsilber, Prinzler, H. Hensen, Giese (72. Grüneberg)

SV Eintracht Emseloh: Franke – Polívka, Schüt (84. Citaku), Aljindo, Mukhoid, Bozhok (65. Shevtsov), Heimur, Cibulka, Schmidt, Stache (82. Vrba), Molochko

Tore: 1:0 David Gros (5.), 1:1 Philipp Stache (20.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 71