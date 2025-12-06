Ergebnis 14. Spieltag Eine knappe Pleite steckt SSV Havelwinkel Warnau gegen SV Dessau 05 ein: 0:1
Für den SSV Havelwinkel Warnau endete der 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Dessau 05 mit 0:1 (0:0).
Havelberg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SSV Havelwinkel Warnau und SV Dessau 05 mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 97 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Warnau live dabei.
Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Luis Paul (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Havelberger (56., 85.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der sechsten Minute der Nachspielzeit brachte Elia Miro Friebe die Gäste in Führung (96.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Havelberg
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 14
Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Dessau 05
SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hilgenfeld (70. Knuth), Fringel, Winning (58. Hain), Heinrich, Bradburn, Hutyra (84. Kniestedt), Bäther (70. Schulz), Neumann, Büchner, Albrecht
SV Dessau 05: Becker – Biriuk (73. Savrii), Von Zansen (90. Schmitkamp), Werthmann (76. Thomas), Horvath, Pälchen, Girke, Zoblofsky, Barabasch, Pratsch (81. Lübke), Friebe
Tore: 0:1 Elia Miro Friebe (90.+6); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Silvio Rüdiger, Maximilian Soppa; Zuschauer: 97