Mit einer Niederlage für den SV 1890 Westerhausen endete der 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den Haldensleber SC mit 2:3 (0:1).

Thale/MTU. Der SV 1890 Westerhausen und der Haldensleber SC haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (0:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Westerhausener Gastgeber bereit: 19 Minuten nach Spielbeginn lenkte Hannes Lehmann den Ball ins eigene Tor und brachte den Haldenslebern unerwartet die Führung. Das zweite Tor konnten die Haldensleber in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Lenny Joshua Boege den Ball ins Netz.

SV 1890 Westerhausen gerät 0:2 ins Hintertreffen – 66. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Joao Victor Gomes Paranagua/Westerhausen (72.), gefolgt von Marius Wille (Haldensleber SC) in Minute 79. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Justin Masur (Westerhausen) den Ball über die Linie bringen (88.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Westerhausener sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – Haldensleber SC

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Dantas Caldas, M. Lehmann, Miranda Conceicao, Gomes Paranagua, H. Lehmann (82. Assis Da Silva Parreira), Ribeiro De Oliveira, Masaka, Brahmann (46. Kale), Masur, Demirovic (46. Gönülcan)

Haldensleber SC: Switala – Boege, Schunaew, Bögelsack (46. Al Samour), Hartmann, Krüger (53. Ebel), Mäde, Thieke (82. Hevekerl), Hüttl, Grabenberg (71. Wille), Hebekerl (40. Sengewald)

Tore: 0:1 Hannes Lehmann (19.), 0:2 Lenny Joshua Boege (66.), 1:2 Joao Victor Gomes Paranagua (72.), 1:3 Marius Wille (79.), 2:3 Justin Masur (88.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Alrik Luther, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 145