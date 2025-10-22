Gibt es künftig auch in der WM- und EM-Qualifikation eine Ligaphase wie in der Champions League? Darüber soll in der UEFA nun debattiert werden.

Berlin - Die Europäische Fußball-Union plant offenbar einen neuen Modus für die WM- und EM-Qualifikation. Das berichtet die „Sport Bild“. Demnach gebe es bei der UEFA Überlegungen, das Champions-League-Modell anzuwenden, also auf eine Ligaphase vor den K.o.-Duellen zu setzen. Hintergrund sei, dass sich in dem bisherigen Gruppen-Modell meist die beiden Favoriten durchsetzen. Ein neues Format solle für eine höhere Attraktivität bei Fans und TV-Sendern sorgen.

Auch andere Ideen würden diskutiert. Reformvorschläge soll demnach eine von den 55 Mitgliedsverbänden neu eingesetzte Arbeitsgruppe bereiten. Mögliche Reformen müsste am Ende das UEFA-Exekutivkomitee beschließen, in dem auch DFL-Chef Hans-Joachim Watzke sitzt.

Ceferin: „Wird nicht mehr Spiele geben“

„Vielleicht könnten die Qualifikationsspiele anders aussehen. Es wird nicht mehr Spiele geben, aber ein interessanteres Format. Darüber denken wir gerade nach“, zitierte die „Sport Bild“ Aussagen von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin auf einer Fußball-Messe in Portugal.

Die EM-Endrunde mit Gruppenspielen vor den K.o.-Runden und 24 Teilnehmern soll im bisherigen Format wohl bestehen bleiben: „Ich glaube nicht, dass sich die Europameisterschaft selbst ändern wird“, sagte Ceferin demnach.