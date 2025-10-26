Der VfB Merseburg sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SC Bernburg.

Merseburg/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz Ulmenweg haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger besiegten die Gäste aus Bernburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Oliver Hillemann (VfB Merseburg) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tim Knerler den Ball ins Netz (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

VfB Merseburg führt mit 2:0 – Minute 5

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Maximilian Roß kam rein für Maso Erovic und Lauris Voigt für Josua Felipe Frühauf. Auf der Gastseite sprangen Pepe Streithoff für Til Heitzmann und Dustin Strobach für Felix Hilmer ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Dustin Strobach (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bernburg erzielen (64.). Die Gegner vom SC Bernburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (69.). Der VfB Merseburg hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SC Bernburg

VfB Merseburg: Przigode – Bierschenk, J. L. Wagner, Korngiebel, Frühauf (63. Voigt), Hillemann, D. Wagner, Berndt (81. Arndt), Erovic (61. Roß), Nicodemus (75. Dähne), Knerler (90. Kothe)

SC Bernburg: Friedrich – Becker, Heitzmann (7. Streithoff), Hilmer (51. Strobach), Staat (57. Schmidt), Schauer, Fahland, Lange, Krüger, Raeck, Lange

Tore: 1:0 Oliver Hillemann (4.), 2:0 Tim Knerler (5.), 2:1 Dustin Strobach (64.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 78