Langenstein/MTU. Die Langensteiner haben am Sonntag dem Gegner aus Quedlinburger überlegene sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:0 (1:0) gingen sie vom Platz.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Janne Andreas Neutzner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Langensteiner legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Daniel Holtzheuer der Torschütze (52.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maximilian Krumnow traf in Minute 73, Richard Götting in Minute 80 und Neutzner in Minute 81. Spielstand 5:0 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Götting den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 verfestigte (84.). Damit war der Triumph der Langensteiner entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – Quedlinburger SV

SV Langenstein: Eitz – Priese, Hanke (75. Liebing), Neutzner, Krumnow, Schulze, Holtzheuer (62. Götting), Rappe (62. Hoeft), Ferdenus, Pinta (80. Schulmeyer), Bellan (46. Gifhorn)

Quedlinburger SV: Demchenko – Stertz (75. Bode), Pflug (67. Möller), Lindow (32. Gabriel), Brunner (90. Meves), Beti, Deiters, Spannaus, Apel, Hamann (79. Rink), Filippov

Tore: 1:0 Janne Andreas Neutzner (25.), 2:0 Daniel Holtzheuer (52.), 3:0 Maximilian Krumnow (73.), 4:0 Richard Götting (80.), 5:0 Janne Andreas Neutzner (81.), 6:0 Richard Götting (84.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Finn Kreisel; Zuschauer: 64