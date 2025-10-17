Dem FSV Barleben 1911 e. V. gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SG Rot-Weiß Thalheim mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 61 Zuschauer waren live dabei.

Barleben/MTU. Die 61 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Barleber besiegten die Gäste aus Thalheim mit 4:1 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (23., 25.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Palle Jespersen das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Valentin Pung (38.) erzielt wurde.

FSV Barleben 1911 e. V. führt mit 2:0 – Minute 38

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Jespersen konnte in Minute 56 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die SG Rot-Weiß Thalheim. In Minute 66 gelang es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den FSV Barleben 1911 e. V..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jamil Pepito Zander den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (75.). Damit war der Sieg der Barleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SG Rot-Weiß Thalheim

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Laabs, Eichholz (73. Fröhlich), Lohse, Zander, Wasylyk (80. Schäfer), Röhl (46. P. Hauer), M. Hauer, Jespersen (66. Magnus), Duda, Pung (51. Priese)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Kuras (46. Embalo), Zahrt (46. Ndour), Schmökel (71. Zawada), Wróblewski (79. Henze), Schinkel, Kunyk, Hoffmann, Sonco, Prielipp, May

Tore: 1:0 Palle Jespersen (26.), 2:0 Valentin Pung (38.), 3:0 Palle Jespersen (56.), 3:1 Maurice May (66.), 4:1 Jamil Pepito Zander (75.); Zuschauer: 61