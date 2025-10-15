Wisla Plock und der FC Barcelona bleiben dem SC Magdeburg auf den Fersen. Am kommenden Spieltag treffen die Verfolger jedoch aufeinander. In der Gruppe A jubeln Aalborg und Nantes.

Melvyn Richardson und Wisla Plock haben gegen Paris St.-Germain (Wallem-Konrad Peleka) den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen.

Magdeburg - Die Gruppe B der Champions League entwickelt sich zu einem Dreikampf. Der SC Magdeburg, Wisla Plock und der FC Barcelona sind die bisher dominierenden Teams. In der Gruppe A hält Aalborg den Druck auf die Füchse Berlin aufrecht.

Die Grün-Roten führen die Gruppe B ohne Punktverlust an. In Szeged gab es mit dem 34:30 (18:15) den fünften Erfolg im fünften Spiel. Hinter dem SCM folgen Plock und Barcelona, die bisher nur jeweils das Duell gegen den Titelverteidiger verloren haben.

Plock drehte in eigener Halle einen 13:16-Pausenstand in einen 35:32-Sieg gegen Paris St.-Germain. Den Ausschlag zugunsten der Polen gab vor allem das Torhüterduell. Denn während die Pariser Schlussleute Mikkel Lövkvist und Jannick Green nur fünf Bälle parierte, wehrten Mirko Alilovic und Torbjörn Bergerud zehn Würfe ab. Offensiv lief bei den Franzosen nahezu alles über Elohim Prandi (zwölf Tore) oder Yahia Fathy Omar (neun). Bei Plock stach Melvyn Richardson mit zehn Treffern heraus.

Keine Mühe hatte der FC Barcelona in Nordmazedonien. Beim Außenseiter Eurofarm Pelister in Bitola gewann der Klub-Weltmeister mit 34:30 (17:13). Beste Torschütze für die Katalanen waren Dika Mem und Domen Makuc mit jeweils sechs Toren.

Sowohl Plock als auch Barcelona scheinen somit gerüstet für das Topspiel in der kommenden Woche. Dann treffen beide Teams am Donnerstag (20.45 Uhr) in Polen aufeinander.

Nantes gewinnt in Kielce

In der Gruppe A hat Aalborg Handbold vorübergehend die Spitze übernommen. Die Dänen besiegten das punktlose Team von Dinamo Bukarest mit 34:28 (18:14). Bereits nach zwölf Minuten stand es 9:3. Im zweiten Durchgang verkürzten die Rumänen auf 19:18, ehe die Gastgeber wieder für klare Verhältnisse sorgten. Für Aalborg war es der vierte Erfolg im fünften Spiel. Einzig beim 28:31 in Berlin musste sich die Mannschaft geschlagen geben. Die Füchse können ihrerseits mit einem Sieg am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN und Dyn) gegen Kolstad Handball wieder Platz eins erobern und ihre makellose Weste behaupten.

Immer besser ins Rollen kommt der HBC Nantes. Nach zwei Niederlagen zum Start feierte der Dritte der vergangenen Saison bei KS Kielce seinen dritten Erfolg nacheinander. Beim 35:27 (15:15) setzten sich die Franzosen in der zweiten Hälfte auch dank der 13 Treffer von Aymeric Minne nach und nach ab. In der Tabelle rückt Nantes damit vorerst auf Platz drei vor.