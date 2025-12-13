Dem FSV Barleben 1911 e. V. glückte es am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SSV Havelwinkel Warnau mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 57 Zuschauer waren live dabei.

Barleben/MTU. Die 57 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Barleber schlugen die Gäste aus Havelwinkel Warnau mit 3:0 (1:0) souverän.

Valentin Pung (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Barleber legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Lukas Magnus der Torschütze (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

2:0 Vorsprung für FSV Barleben 1911 e. V. – Minute 67

Schon drei Minuten darauf konnte Bastian Schäfer (Barleben) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 3:0 gingen die Barleber als Sieger vom Platz. In Spielminute 72 handelte sich der FSV Barleben 1911 e. V. noch eine Gelbe Karte ein. Der FSV Barleben 1911 e. V. sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSV Havelwinkel Warnau

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Priese, Zander, Gruner, Duda (70. Lohse), Hauer, Jespersen (62. Schäfer), Wasylyk (81. Instenberg), Pung (62. Laabs), Magnus (74. Kröger), Von Der Gönne

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Albrecht (46. Schulz), Kniestedt, Fringel (42. Bauer), Hutyra, Bradburn (83. Hain), Hilgenfeld (74. Brömme), Heinrich, Neumann, Büchner, Bäther (70. Winning)

Tore: 1:0 Valentin Pung (36.), 2:0 Lukas Magnus (67.), 3:0 Bastian Schäfer (70.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Justin Ermisch, Nico Küstner; Zuschauer: 57