Barleben/MTU. Die 57 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Barleber besiegten das Team aus Havelwinkel Warnau mit 3:0 (1:0) souverän.

Valentin Pung (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Barleben noch einen drauf: In Minute 67 wurde ein weiteres Tor durch Lukas Magnus erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

FSV Barleben 1911 e. V. führt nach 67 Minuten 2:0

Nach wenigen Momenten gelang es Bastian Schäfer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (70.). In Spielminute 72 handelte sich der FSV Barleben 1911 e. V. noch eine Gelbe Karte ein. Der FSV Barleben 1911 e. V. sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSV Havelwinkel Warnau

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Wasylyk (81. Instenberg), Magnus (74. Kröger), Priese, Duda (70. Lohse), Von Der Gönne, Hauer, Zander, Pung (62. Laabs), Jespersen (62. Schäfer), Gruner

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hilgenfeld (74. Brömme), Kniestedt, Büchner, Bradburn (83. Hain), Albrecht (46. Schulz), Neumann, Bäther (70. Winning), Hutyra, Fringel (42. Bauer), Heinrich

Tore: 1:0 Valentin Pung (36.), 2:0 Lukas Magnus (67.), 3:0 Bastian Schäfer (70.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Justin Ermisch, Nico Küstner; Zuschauer: 57